Marittimi bloccati in Cina causa covid: fine dell'incubo e ritorno a casa (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMonte di Procida (Na) – "Sono a casa i Marittimi di Monte di Procida. Giuseppe ed Adam Pugliese rispettivamente comandante e primo ufficiale della Mba Giovanni". L'annuncio, pubblicato sul proprio profilo Facebook, arriva dal sindaco del piccolo centro flegreo, Giuseppe Pugliese. I due Marittimi erano bloccati da un anno nel mare della Cina a bordo del cargo Mba Giovanni ed impossibilitati a sbarcare causa pandemia. Qualche giorno fa nella sua abitazione montese era rientrato anche il terzo dei lavoratori del mare bloccato in Cina, Michele Schiano di Tunnariello. La loro è stata una vicenda complessa, sbloccatasi dopo lunghe trattative grazie al decisivo intervento della diplomazia italiana. "Ora siamo in attesa di incontrarli – ha aggiunto ...

