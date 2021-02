Marie-France Pisier, il giallo sulla morte dell’attrice: liti, abusi e presunto suicidio (Di sabato 20 febbraio 2021) Dieci anni dopo la morte dell’attrice Francese Marie-France Pisier, esce un libro che narra i retroscena della sua famiglia. Lo scorso gennaio Camille Kouchner, figlia di Evelyn Pisier e Bernard Kouchner, ha pubblicato il libro ‘La Grande Famiglia’. Si tratta di uno scritto biografico nel quale racconta i retroscena e le liti che sono culminati L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 febbraio 2021) Dieci anni dopo lase, esce un libro che narra i retroscena della sua famiglia. Lo scorso gennaio Camille Kouchner, figlia di Evelyne Bernard Kouchner, ha pubblicato il libro ‘La Grande Famiglia’. Si tratta di uno scritto biografico nel quale racconta i retroscena e leche sono culminati L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GianniCestra69 : RT @il_cupo: Duhamel, scandalo pedofilia nella sinistra francese, la #Sinistra è una piaga in qualsiasi stato, in Italia è ancora peggio...… - VCountry3 : RT @il_cupo: Duhamel, scandalo pedofilia nella sinistra francese, la #Sinistra è una piaga in qualsiasi stato, in Italia è ancora peggio...… - GianniVezzani1 : RT @il_cupo: Duhamel, scandalo pedofilia nella sinistra francese, la #Sinistra è una piaga in qualsiasi stato, in Italia è ancora peggio...… - il_cupo : Duhamel, scandalo pedofilia nella sinistra francese, la #Sinistra è una piaga in qualsiasi stato, in Italia è ancor… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: 'Marie-France non si è suicidata'. Colpo di scena nel caso #Duhamel, abusi e incesto nella sinistra francese #pisier #francia… -