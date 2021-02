Maria Teresa Ruta | la malattia che nessuno conosceva | “Un lungo percorso”

Leggi su youmovies

(Di sabato 20 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e lache: undi cureche è durato per anni: “C’erano troppe aspettative”., ladi cui non aveva mai parlato in tv: l’ha colpita quando era giovanissima e solo dopo ha capito che cosa l’avesse scatenata. Oggi la conduttrice è stata ospite