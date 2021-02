Maria De Filippi quella forte paura: “l’ho vissuto male” (Di sabato 20 febbraio 2021) Maria De Filippi continua a raccontarsi e a sorprendere, questa volta ha raccontato quella grande paura provata: “l’ho vissuta male“ M. De Filippi, Fonte foto: Instagram (@ MariadeFilippiiof)Amatissima dal pubblico e molto seguita grazie alle sue tante trasmissioni televisive, ‘Amici‘, ‘Uomini & Donne‘ e ‘C’è posta per te‘, Maria De Filippi continua a sorprendere e questa volta si è raccontata parando di una sua grande paura: “l’ho vissuto male“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo nel lontano 1992 all’interno del programma pomeridiano ‘Amici‘ ed in seguito ... Leggi su chenews (Di sabato 20 febbraio 2021)Decontinua a raccontarsi e a sorprendere, questa volta ha raccontatograndeprovata: “vissuta“ M. De, Fonte foto: Instagram (@deiof)Amatissima dal pubblico e molto seguita grazie alle sue tante trasmissioni televisive, ‘Amici‘, ‘Uomini & Donne‘ e ‘C’è posta per te‘,Decontinua a sorprendere e questa volta si è raccontata parando di una sua grande: ““. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo nel lontano 1992 all’interno del programma pomeridiano ‘Amici‘ ed in seguito ...

Alexia08070868 : RT @guenda_ggoria: Anche io come Maria De Filippi non capisco perché al Festival di Sanremo non ci sarà il pubblico. C’è in tanti studi tel… - SaraLoBue3 : @Didilettaa In principio era un complimento perche questa tipa è come la Maria De Filippi brasiliana?? - ChrystalMicaela : RT @tuitter02: Se per il GFvip 6 la conduzione di Alfonso è in bilico e c'è un nome vicino a Maria de Filippi spero che sia lei: #GFVIP htt… - tuitter02 : Se per il GFvip 6 la conduzione di Alfonso è in bilico e c'è un nome vicino a Maria de Filippi spero che sia lei:… - fant_chia_amor : RT @guenda_ggoria: Anche io come Maria De Filippi non capisco perché al Festival di Sanremo non ci sarà il pubblico. C’è in tanti studi tel… -