Mandzukic infortunato: salta il derby (Di sabato 20 febbraio 2021) il Milan nel derby di domenica 21 febbraio dovrà fare a meno di Maio Mandzukic, il numero 9 rossonero ha avuta una lesione alla coscia destra. Sembra che la sfortuna voglia accanirsi sui rossoneri. Il croato si è trasferito in rossonero, dopo che era nella lista svincolati da quest'estate. Il numero 9 rossonero non giocava partite ufficiali da quasi un anno, ed alla prima occasione da titolare contro la Stella Rossa ha giocato una discreta partita. Mandzukic si è allenato nel periodo in cui è stato fermo, ma allenarsi da soli è una cosa, allenarsi con una squadra è tutt'altra cosa. Senza considerare la difficoltà di trovare il ritmo partita. Prepartita Milan-Inter il Milan ha fatto bene a prendere Mario? E' difficile dare una risposta adesso, se si guarda l'infortunio verrebbe da dire di no, ma il ragazzo potrebbe essere ...

