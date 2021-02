Manchester United-Newcastle (domenica, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Man United ha travolto la Real Sociedad in Europa League, vincendo 4-0 e ipotecando dunque il passaggio del turno. I vari Rashford, Fernandes, Maguire e qualche altro dovranno sostenere il doppio impegno ma Ole Gunnar Solskjær potrà contare almeno su un Cavani riposato. I Red Devils hanno pareggiato le ultime due di Premier League InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Manha travolto la Real Sociedad in Europa League, vincendo 4-0 e ipotecando dunque il passaggio del turno. I vari Rashford, Fernandes, Maguire e qualche altro dovranno sostenere il doppio impegno ma Ole Gunnar Solskjær potrà contare almeno su un Cavani riposato. I Red Devils hanno pareggiato le ultime due di Premier League InfoBetting: Scommesse Sportive e

OptaPaolo : 3 - Moise #Kean (20 anni e 354 giorni) è il terzo più giovane marcatore italiano in Champions League nella fase ad… - infobetting : Manchester United-Newcastle (domenica, ore 20:00): formazioni, quote, - eliasmarcho : @goal Manchester United- Barca 2009 3/2 MU - junews24com : Calciomercato, Cavani pronto alla firma: c'è la conferma - - MundoNapoli : Per Koulibaly si profila un sorta di duello tra Manchester City e United -