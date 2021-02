Maltrattava madre ultranovantenne per comprare droga | arrestato

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Picchiava laper farsi consegnare somme di denaro necessarie per l’acquisto di stupefacenti. Per questo i carabinieri della stazione di Napoli Rione Traiano hannoun 57enne, pregiudicato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Le indagini, condotte dai militari dell’Arma e coordinate dalla IV sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli, hanno consentito di accertare come l’uomo avesse in più occasioni costretto, mediante violenza e minacce, laa consegnargli somme di denaro anche minacciandola con un coltello, infliggendole sofferenze fisiche e morali ...

