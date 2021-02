Malore per Dziczek: i medici portano in campo il defibrillatore (Di sabato 20 febbraio 2021) Malore per Dziczek: il giocatore polacco della Selernitana si è accasciato al terra. I medici hanno dovuto portare in campo il defibrillatore Paura al minuto 72? di Ascoli-Salernitana quando Patryk Dziczek ha accusato un Malore in campo. Il giocatore accasciatosi al suolo è stato prontamente soccorso da una squadra di medici che è dovuta intervenire con il defibrillatore. Seguiranno aggiornamenti in merito alle condizioni del calciatore, la paura è stata tanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021)per: il giocatore polacco della Selernitana si è accasciato al terra. Ihanno dovuto portare inilPaura al minuto 72? di Ascoli-Salernitana quando Patrykha accusato unin. Il giocatore accasciatosi al suolo è stato prontamente soccorso da una squadra diche è dovuta intervenire con il. Seguiranno aggiornamenti in merito alle condizioni del calciatore, la paura è stata tanta. Leggi su Calcionews24.com

Ascoli - Salernitana: malore per Dziczek, ambulanza in campo

Paura ad Ascoli, durante la sfida tra la squadra di casa e la Salernitana: all'86' il centrocampista granata Dziczek ha accusato un malore. Qualche mese fa aveva avuto un malore durante un allenamento al Mary Rosy.

