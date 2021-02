Malore Dziczek | il medico | “non è stato arresto cardiaco | ha solo perso i sensi”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 20 febbraio 2021) Grande paura nel mondo del calcio per ildi, l’episodio si è verificato in occasione della partita del campionato di Serie B tra Ascoli e Salernitana. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2 grazie alle doppietta messa a segno da Tutino, nel finale momenti di tensione per ildel calciatore. Il polacco ètraportato in ospedale in ambulanza e non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni diEpifanio D’Arrigo,sociale della Salernitana, al termine della partita di Ascoli ha aggiornato sulla situazione: “è cosciente e in questo momento si trova all’ospedale di Ascoli per accertamenti. A settembre ha avuto lo stesso episodio, simile nella forma. Allora furono fatte tutte le indagini con esito negativo....