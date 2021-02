Malore Dziczek, il medico della Salernitana: «Nessun arresto cardiaco» (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo staff medico della Salernitana ha parlato delle condizioni di salute di Patryk Dziczek, accasciatosi in campo contro l’Ascoli a seguito di un Malore Lo staff medico della Salernitana ha parlato delle condizioni di salute di Patryk Dziczek, accasciatosi in campo contro l’Ascoli a seguito di un Malore. «Al momento del primo infortunio di settembre in allenamento furono fatte tutte le indagini di tipo neurologico e cardiologico, con esito negativo. Alla luce di questo nuovo episodio ripartiranno tutti gli accertamenti necessari per arrivare ad una causa. In questo momento il ragazzo è cosciente, ricoverato all’ospedale di Ascoli. Dziczek non avrebbe mai avuto l’ok per rientrare in campo se non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Lo staffha parlato delle condizioni di salute di Patryk, accasciatosi in campo contro l’Ascoli a seguito di unLo staffha parlato delle condizioni di salute di Patryk, accasciatosi in campo contro l’Ascoli a seguito di un. «Al momento del primo infortunio di settembre in allenamento furono fatte tutte le indagini di tipo neurologico e cardiologico, con esito negativo. Alla luce di questo nuovo episodio ripartiranno tutti gli accertamenti necessari per arrivare ad una causa. In questo momento il ragazzo è cosciente, ricoverato all’ospedale di Ascoli.non avrebbe mai avuto l’ok per rientrare in campo se non ...

