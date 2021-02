Malika Ayane: presenta a Sanremo la sua rivoluzione innovativa e contemporanea (Di sabato 20 febbraio 2021) Malika Ayane in gara al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), si esibirà durante la serata dedicata alla CANZONE D’AUTORE con il brano di Caterina Caselli “INSIEME A TE NON CI STO PIÙ”. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili, Malika è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna a Sanremo per la sua quinta partecipazione dopo aver conquistato in più occasioni il Premio della Critica “Mia Martini”. Distinguendosi per le sue sonorità e per la costante ricerca di toni diversi, Malika Ayane è un’artista che tramite la sua voce e i testi delle sue canzoni, ama narrare il presente, riuscendo ad essere sempre innovativa, attuale e ... Leggi su domanipress (Di sabato 20 febbraio 2021)in gara al 71° Festival della Canzone Italiana di, in gara nella categoria Campioni, con il brano “Ti piaci così” (Sugar Music), si esibirà durante la serata dedicata alla CANZONE D’AUTORE con il brano di Caterina Caselli “INSIEME A TE NON CI STO PIÙ”. Con la sua voce dalle sfumature inconfondibili,è da sempre un riferimento di cantautorato raffinato e contemporaneo e torna aper la sua quinta partecipazione dopo aver conquistato in più occasioni il Premio della Critica “Mia Martini”. Distinguendosi per le sue sonorità e per la costante ricerca di toni diversi,è un’artista che tramite la sua voce e i testi delle sue canzoni, ama narrare il presente, riuscendo ad essere sempre, attuale e ...

