Malika Ayane, è la figlia Mia (16 anni) il suo grande capolavoro. Mai vista prima, ora spunta sui social: eccola

Malika Ayane, mamma da giovanissima. La cantante è sempre molto riservata sulla propria vita privata, ed è proprio per questo che forse non tutti sanno che Malika è diventata mamma a soli 21 anni. Oggi l'artista ha 36 anni con alle spalle una carriere professionale ricca di grandi soddisfazioni. Ma il suo percorso è stato caratterizzato anche da molti sacrifici. La cantante di origini milanesi nasce da padre marocchino e madre italiana. Correva il 2000 quando per mantenersi, Malika ha deciso di lavorare come cameriera. Un momento che ha segnato per sempre la sua vita e che la cantante ha raccontato a distanza di anni durante un'intervista rilasciata per Diva e Donna nel 2012: "Ho avuto una figlia da un uomo con cui ho vissuto per ...

