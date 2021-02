Maestra licenziata dopo revenge porn | condannata la preside

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 20 febbraio 2021) È stataa un anno e due mesi di reclusione la dirigente scolastica che ha licenziato latorinese che era stata vittima di ““. I suoi scatti e video hot avevano infatti fatto il giro di alcune chat,la fine della relazione tra lei ed il suo ex fidanzato, che le aveva divulgate per ripicca. Ma l’ex non era stato il solo a divulgarle: a contribuire alla loro divulgazione era stata anche la moglie di un amico dell’ex compagno della, nonché mamma di una delle alunne della. In particolare, la pm, ha evidenziato come lasia stata sottoposta a una vera e propria gogna, umiliazioni gratuite da parte delle mamme e della dirigente scolastica: “(ndr: la diirigente) l’ha costretta ad allontanarsi ...