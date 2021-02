M5s: salgono a 40 gli espulsi 'ribelli'. Sì dei probiviri. Di Battista: non guido scissioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Prosegue la grande purga dentro al Movimento. salgono a 40 i parlamentari espulsi dai gruppi di Camera e Senato. Alla lista dei 35 che hanno votato contro o si sono astenuti nel voto di fiducia al ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 febbraio 2021) Prosegue la grande purga dentro al Movimento.a 40 i parlamentaridai gruppi di Camera e Senato. Alla lista dei 35 che hanno votato contro o si sono astenuti nel voto di fiducia al ...

zazoomblog : M5s: salgono a 40 gli espulsi ribelli. Probiviri prendono tempo. Di Battista: non guido scissioni - #salgono… - fisco24_info : Sono 40 i parlamentari 5 stelle espulsi: AGI - Salgono a 40 i parlamentari espulsi dai gruppi di Camera e Senato. A… - marcoranieri72 : RT @agambella: Seconda chiama, salgono a 14 i senatori M5S che votano NO alla fiducia a #Draghi, 1 voto in dissenso anche da LeU. #Senato - MarleyBrandy : Se oggi il m5s espelle altri 15 parlamentari le perdite subite e autoinflitte durante la legislatura salgono a oltr… - Lukyluke311 : RT @agambella: Seconda chiama, salgono a 14 i senatori M5S che votano NO alla fiducia a #Draghi, 1 voto in dissenso anche da LeU. #Senato -