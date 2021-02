M5S: Partito radicale, 'Virginia Saba collabora saltuariamente e gratis con Radio' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Onde evitare che, con professionalità certificata dall'ordine del disordine dei giornalisti, si continuino a scrivere stupidaggini, si precisa che Virginia Saba non conduce una rubrica ma collabora saltuariamente e gratuitamente con Irene Testa. Che, quando Virginia ha manifestato l'intenzione di collaborare, ne siamo stati felici come lo siamo ogni volta che qualcuno ci vuole aiutare. Ricordiamo a chi oggi si attorciglia intorno a stupide dietrologie che erano loro, o colleghi delle loro testate, a far parte delle chat riservate di Rocco Casalino quando era potente. Contestato durante il Conte uno da sinistra, nel Conte due da destra e oggi da destra a sinistra. È il noto comportamento dei lacchè di regime". E' quanto si legge in una nota del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Onde evitare che, con professionalità certificata dall'ordine del disordine dei giornalisti, si continuino a scrivere stupidaggini, si precisa chenon conduce una rubrica mae gratuitamente con Irene Testa. Che, quandoha manifestato l'intenzione dire, ne siamo stati felici come lo siamo ogni volta che qualcuno ci vuole aiutare. Ricordiamo a chi oggi si attorciglia intorno a stupide dietrologie che erano loro, o colleghi delle loro testate, a far parte delle chat riservate di Rocco Casalino quando era potente. Contestato durante il Conte uno da sinistra, nel Conte due da destra e oggi da destra a sinistra. È il noto comportamento dei lacchè di regime". E' quanto si legge in una nota del ...

