M5S: Morra, 'espulsioni? Rischiamo di fare gioco del sistema che ci vuole omologare' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Espulsione? Posso solo dire quanto mi è stato detto da specialisti, sono stato sospeso dal gruppo del Senato ma per diventare espulsione dal M5S deve esserci un intervento dei probiviri e poi una conferma dalla base su Rousseau". Così Nicola Morra, presidente della Commissione antimafia, ospite di SkyTg24."L'espulsione dal movimento – assicura – sarà oggetto di eventuale contenzioso, ma io faccio appello alla ragionevolezza, Rischiamo di fare il gioco del sistema che ci vuole omologare". L'articolo CalcioWeb.

