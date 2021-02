M5s | la rabbia degli espulsi | Crimi sotto attacco Bugani | «Scissione? Direi evaporazione»

(Di sabato 20 febbraio 2021) Che il M5s è a pezzi lo diciamo da giorni. Che i pentastellati siano ormai alle prese con lain atto, anche. Ma ora siamo addirittura allo psicodramma: con gliche non accettano il diktat diufficializzo in lettere di addio già recapitate ai destinatari rei di non aver appoggiato il governo Draghi. Anzi, che rinnegano proprio la possibilità che il reggente del Movimento possa cacciarli. Delegittimandone ruolo e poteri, in nome di norme e codicilli che nessuno ancora ha ben compreso. Un coacervo di regole e rimandi che, probabilmente, conoscono solo i grillini. E forse neanche tutti. M5s in frantumi: è guerra trae gli“I buoi sono scappati e adesso rischia di crollare pure la stalla”: riferisce l’Adnkronos. Dopo la fiducia al governo Draghi, lo strappo è lacerante. ...

