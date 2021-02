M5S, Di Maio cerca un posto al sole nel direttivo. A rovinargli i piani è proprio Conte, lo vuole Grillo (Di sabato 20 febbraio 2021) Le espulsioni, le prossime nomine di governo, l’elezione del comitato direttivo. All’indomani del terremoto provocato dalla fiducia a Mario Draghi, nel M5S la situazione resta più precaria che mai, con una serie di appuntamenti a stretto giro che rischiano di essere molto più di scosse di assestamento. Su tutto incombe il cambio al vertice. Una partita, quella del direttivo, considerata cruciale per tentare un rilancio del M5S, ma sulla quale incidono pesantemente tutti gli altri fronti aperti. Tanto che, se da una parte c’è chi spinge per fare il prima possibile, dall’altra c’è chi invece ritiene che servirebbe tempo per far andare prima a posto le altre caselle. L’appello della Taverna a non cacciare i ribelli Nel M5S non c’è accordo su nulla. Una litigiosità che non riguarda solo dissidenti e governisti, ma anche questi ultimi al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Le espulsioni, le prossime nomine di governo, l’elezione del comitato. All’indomani del terremoto provocato dalla fiducia a Mario Draghi, nel M5S la situazione resta più precaria che mai, con una serie di appuntamenti a stretto giro che rischiano di essere molto più di scosse di assestamento. Su tutto incombe il cambio al vertice. Una partita, quella del, considerata cruciale per tentare un rilancio del M5S, ma sulla quale incidono pesantemente tutti gli altri fronti aperti. Tanto che, se da una parte c’è chi spinge per fare il prima possibile, dall’altra c’è chi invece ritiene che servirebbe tempo per far andare prima ale altre caselle. L’appello della Taverna a non cacciare i ribelli Nel M5S non c’è accordo su nulla. Una litigiosità che non riguarda solo dissidenti e governisti, ma anche questi ultimi al ...

