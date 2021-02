Lutto per Joe Bastianich: “Un malore e non si è più ripresa”. Dolore per lo chef (Di sabato 20 febbraio 2021) Un grave Lutto ha colpito lo chef Joe Bastianich. E’ venuta a mancare il 14 febbraio nella sua casa di famiglia Erminia Matticchio, mamma di Lidia. Lo chef Bastianich legatissimo a nonna Erminia Il giudice di Italia’s got talent aveva con la sua nonna un rapporto speciale e in queste ore ha voluto omaggiarla e renderle un ultimo saluto pubblicando delle foto che raffigurano i due insieme sul suo profilo Instagram. Nonna Erminia, che a gennaio 2021 aveva compiuto 100 anni, qualche settimana fa, da quanto si apprende, ha avuto un malore dal quale però non si è più ripresa. «Ciao nonna Erminia, sei mancata nel giorno di San Valentino, il giorno dell’amore. Hai avuto una vita piena e sei stata una donna di grandissimo spirito e generosità. Nonna ti amo, ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Un graveha colpito loJoe. E’ venuta a mancare il 14 febbraio nella sua casa di famiglia Erminia Matticchio, mamma di Lidia. Lolegatissimo a nonna Erminia Il giudice di Italia’s got talent aveva con la sua nonna un rapporto speciale e in queste ore ha voluto omaggiarla e renderle un ultimo saluto pubblicando delle foto che raffigurano i due insieme sul suo profilo Instagram. Nonna Erminia, che a gennaio 2021 aveva compiuto 100 anni, qualche settimana fa, da quanto si apprende, ha avuto undal quale però non si è più. «Ciao nonna Erminia, sei mancata nel giorno di San Valentino, il giorno dell’amore. Hai avuto una vita piena e sei stata una donna di grandissimo spirito e generosità. Nonna ti amo, ...

Radio1Rai : ??Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa dello scultore Arturo di #Modica. Autore del celebre 'Toro di Wall Stre… - ValentinaFascia : RT @Zbarskij: Il 19 febbraio in Etiopia è il Giorno del ricordo, è lutto nazionale. Ricordano i crimini dei soldati italiani che nel 1937 a… - MADShampoo : RT @Zbarskij: Il 19 febbraio in Etiopia è il Giorno del ricordo, è lutto nazionale. Ricordano i crimini dei soldati italiani che nel 1937 a… - guyguggy : RT @FNOMCeO: #giornatadeicamicibianchi @anell_f 'Dall'11 marzo, giorno in cui il compianto Roberto Stella ci ha lasciato, le bandiere della… - roberto_carron : RT @fcin1908it: Lutto nel calcio e per l’Inter, è morto a 71 anni Mauro Bellugi -