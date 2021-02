Lunedì in Cdm il nuovo decreto Covid, le Regioni per "un cambio di passo" (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - La Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato in una nota che il prossimo "Consiglio dei ministri è convocato in data 22 febbraio 2021, alle ore 09,30 a Palazzo Chigi". I temi che verrano presi in esame sono "decreto-Legge, Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Presidenza -Salute); Leggi Regionali. Esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; Varie ed eventuali'. Regioni unite per un cambio di passo nella gestione dell'emergenza Covid. Ad affermarlo è il presidente Stefano Bonaccini al termine della odierna Conferenza delle Regioni. "Lavoro comune e intesa - dichiara Bonaccini - fra tutte le Regioni che nelle prossime ore presenteranno al ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - La Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato in una nota che il prossimo "Consiglio dei ministri è convocato in data 22 febbraio 2021, alle ore 09,30 a Palazzo Chigi". I temi che verrano presi in esame sono "-Legge, Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da-19 (Presidenza -Salute); Leggi Regionali. Esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; Varie ed eventuali'.unite per undinella gestione dell'emergenza. Ad affermarlo è il presidente Stefano Bonaccini al termine della odierna Conferenza delle. "Lavoro comune e intesa - dichiara Bonaccini - fra tutte leche nelle prossime ore presenteranno al ...

