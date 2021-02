Luna Rossa - Ineos Team UK LIVE su Sky Sport, si riparte dal 4-0 italiano! (Di sabato 20 febbraio 2021) Vela ai massimi LIVElli su Sky con l’America’s Cup, la più famosa, importante, prestigiosa e antica regata di vela al mondo. La 36^edizione interamente in diretta su Sky e in streaming NOW TV, anche con un canale dedicato, Sky Sport America’s Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky. Sky Sport America’s Cup sarà attivo fino... Leggi su digital-news (Di sabato 20 febbraio 2021) Vela ai massimilli su Sky con l’America’s Cup, la più famosa, importante, prestigiosa e antica regata di vela al mondo. La 36^edizione interamente in diretta su Sky e in streaming NOW TV, anche con un canale dedicato, SkyAmerica’s Cup, disponibile sul 205 del telecomando Sky. SkyAmerica’s Cup sarà attivo fino...

Corriere : Coppa America, stanotte riparte la sfida tra Luna Rossa e gli inglesi di Ineos Dove... - Corriere : Luna Rossa vince il braccio di ferro: la Prada Cup riprende stanotte a Auckland - LaStampa : America’s Cup, questa notte Luna Rossa ci riprova - zazoomblog : LIVE Prada Cup Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: si torna a regatare ad Auckland! Gara-5 dalle 4.12 a seguire gara-6 -… - Alexius_1988 : Forza Luna Rossa... tutti in piedi sul divano per due nuove regate della finale della @PradaCup ? @SkySport… -