L’ultima follia degli animalisti è abolire la caccia: ecco cosa succederebbe (Di sabato 20 febbraio 2021) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti La scorsa settimana una decina di associazioni ambientaliste ha annunciato l'avvio di una raccolta di firme per abolire la legge 157/92 sulla tutela della fauna selvatica e la disciplina dell'esercizio venatorio. Ma la proposta fa discutere e i cacciatori rivendicano: "Siamo parte integrante della cultura rurale". caccia ambiente ? Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti La scorsa settimana una decina di associazioni ambientaliste ha annunciato l'avvio di una raccolta di firme perla legge 157/92 sulla tutela della fauna selvatica e la disciplina dell'esercizio venatorio. Ma la proposta fa discutere e itori rivendicano: "Siamo parte integrante della cultura rurale".ambiente ?

Anna280511823 : @ArchbpVigano Bergoglio obbliga al Vaccino dipendenti e sacerdoti ignorando l'introduzione nello stesso di feti a… - Adeleblabla : La follia è tra noi Aboliamo Morti, Malattie e per giunta l'ultima follia deriva dalla Jolie per paura del cancro a… - ContePierguido : @Carmen24583545 Follia delle guerre che, sebbene detestate, vengono bperiodicamente scatenate da un genere umano pr… - Leleprox : Follia è il vizio giornalistico di inventare balle per preparare il terreno a politici avvoltoi e agli speculatori… - TommyBrain : OltreLaLinea:L’ultima follia della sinistra: i lockdown contro i cambiamenti climatici -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima follia Crisi di governo, Enrico Letta: «Lo strappo follia di una sola persona. La politica non è una sceneggiata» Corriere della Sera