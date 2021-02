Lukaku e i derby | sempre a segno nelle sfide contro il Milan

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 20 febbraio 2021) Romelue il. Se non fosse che sia già occupato dal suo compagno di reparto, il colosso belga potrebbe essere soprannominato un toro: quando vede rosso (e nero) diventa implacabile. In ben quattro scontri neldella Madonnina, Big Rom ha infilato i cugini in ogni occasione, sia in campionato come in Coppa Italia. Suddivisi in egual modo tra piede sinistro e testa, una caratteristica principale accomuna queste marcature: se non fosse per la punizione di Eriksen che in Coppa ha evitato i supplementari a tempo quasi scaduto,ha sìsegnato nei, ma come ultimo marcatore del match. Sinonimo di come i suoi gol siano importanti per chiudere i conti. Per mettere in ghiaccio la partita. Domani proverà ad incrementare questa striscia di marcature consecutive ...