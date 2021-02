Lucy Morante | la manager ed ex del famoso Renato Zero

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021)è la sorella delchitarrista Massimo, fondatore della band Goblin.è molto famosa anche per esser stata la dolce metà delcantanteper il quale è stata una, una confidente e un’amica. I due però non sono mai convolati a nozze, ed è sempre proprioa raccontarlo a Domenica In: “Mai, non ho mai pensato di sposarmi. Non sono cliente di nessuna bomboniera e di nessun confetto. Sono sposato con il pubblico. Ho avuto una famiglia numerosa meravigliosamente presente, vivevamo in 10 nella stessa casa e ogni volta che uscivo di casa con il boa di struzzo mi facevo il segno della croce“. Inoltre ha sempre raccontato di volere qualcosa di specifico in ...