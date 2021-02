Luca Zaia: "Mancano le dosi. A questo ritmo serviranno 3 o 4 anni per vaccinare tutti gli italiani" (Di sabato 20 febbraio 2021) “Non c’è materia prima. Con queste quantità e questi ritmi riusciremo a vaccinare tutti gli italiani nel giro di tre o quattro anni”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia sul Corriere della sera, dove dice che “Draghi sul fronte vaccini può far valere tutta la sua autorevolezza. Tra qualche tempo l’unica discriminante tra un Paese e l’altro sarà chi è Covid free e chi non lo è”.Proporrà a Draghi il passaporto vaccinale? “Sono stato il primo in Europa a parlarne e mi hanno tirato le pietre, ma ora tutti mi danno ragione. Dietro io ci vedo la competizione vaccinale”. Quanto alle offerte di vaccini sul mercato estero, “non è nostro compito stabilire se dietro questo pullulare di offerte ci siano i vaccini o le truffe. Spero che Draghi apra il vaso di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) “Non c’è materia prima. Con queste quantità e questi ritmi riusciremo aglinel giro di tre o quattro”. Così il presidente del Venetosul Corriere della sera, dove dice che “Draghi sul fronte vaccini può far valere tutta la sua autorevolezza. Tra qualche tempo l’unica discriminante tra un Paese e l’altro sarà chi è Covid free e chi non lo è”.Proporrà a Draghi il passaporto vaccinale? “Sono stato il primo in Europa a parlarne e mi hanno tirato le pietre, ma orami danno ragione. Dietro io ci vedo la competizione vaccinale”. Quanto alle offerte di vaccini sul mercato estero, “non è nostro compito stabilire se dietropullulare di offerte ci siano i vaccini o le truffe. Spero che Draghi apra il vaso di ...

