Luca De Aliprandini e Michelle Gisin | la coppia che fa sognare sugli sci e nella vita

Medaglia d'argento per Luca De Aliprandini nello slalom gigante e quella di bronzo per Michelle Gisin nella combinata. I due, oltre ad essere dei campioni, sono anche una coppia nella vita. Luca e Michelle, lei svizzera, vivono insieme a Riva del Garda, lontano dalle piste delle loro gare. Dopo aver conquistato l'argento, De Aliprandini ha commentato così questo importante traguardo: «Incredibile. Sono così tanti anni che mi dicono "sei bravo" senza che però riuscissi mai a salire sul podio al punto che era diventato un peso. Così nelle ultime settimane mi sono detto "se arriva bene, altrimenti è uguale". Dirlo per la prima volta ai Mondiali, in casa a Cortina, è un'emozione indescrivibile, penso si ...

