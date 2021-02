Lotta al Covid, una giornata per dire “Grazie” ai camici bianchi (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si celebra il 20 febbraio la giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. Proposta dal regista Ferzan Ozpetek e dal presidente della Siae Mogol e istituita dal Parlamento con una legge approvata – su input del presidente del Senato Elisabetta Casellati – in via definitiva e all’unanimità, lo scorso 4 novembre, da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, la giornata è pensata come un “momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020”. A Roma si è svolta una cerimonia presso la sede della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo).“Doveri del medico sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si celebra il 20 febbraio lanazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. Proposta dal regista Ferzan Ozpetek e dal presidente della Siae Mogol e istituita dal Parlamento con una legge approvata – su input del presidente del Senato Elisabetta Casellati – in via definitiva e all’unanimità, lo scorso 4 novembre, da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, laè pensata come un “momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020”. A Roma si è svolta una cerimonia presso la sede della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo).“Doveri del medico sono ...

F_DUva : #GiornatadeiCamiciBianchi - Una giornata per dire grazie a chi tutela la nostra salute. Un grazie non solo simbolic… - Eurosport_IT : Se ne va Mauro Bellugi, dopo una lotta strenua col Covid-19... ?? - SkyTG24 : Un anno di #Covid. Dai primi casi alla corsa per i #vaccini, la sfida della #pandemia in Italia e le storie di chi… - nestquotidiano : Lotta al Covid, una giornata per dire “Grazie” ai camici bianchi - IlModeratoreWeb : Lotta al Covid, una giornata per dire “Grazie” ai camici bianchi - -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid Lotta al Covid, una giornata per dire Grazie ai camici bianchi "E' durante la pandemia di Covid, per , che tali parole hanno preso vita, si sono incarnate in tutti i nostri colleghi che hanno compiuto, in silenzio e lontano dai clamori, il loro dovere di ...

Lotta al Covid, una giornata per dire 'Grazie' ai camici bianchi "E' durante la pandemia di Covid, pero', che tali parole hanno preso vita, si sono incarnate in tutti i nostri colleghi che hanno compiuto, in silenzio e lontano dai clamori, il loro dovere di ...

Brasile, la lotta dei popoli indigeni contro il Covid (e Bolsonaro) Il Fatto Quotidiano Lotta al Covid, una giornata per dire “Grazie” ai camici bianchi ROMA (ITALPRESS) – Si celebra il 20 febbraio la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. Proposta dal regista Ferzan Ozpetek e dal presiden ...

Umbria in difficoltà contro il Covid, la Lombardia invia un contingente di 19 medici e infermieri Con un post su Facebook, Attilio Fontana ha rivolto un pensiero a tutti coloro che in prima linea si sono battuti per vincere il Coronavirus. "Il grazie va a tutte le donne e gli uomini da un anno ...

"E' durante la pandemia di, per , che tali parole hanno preso vita, si sono incarnate in tutti i nostri colleghi che hanno compiuto, in silenzio e lontano dai clamori, il loro dovere di ..."E' durante la pandemia di, pero', che tali parole hanno preso vita, si sono incarnate in tutti i nostri colleghi che hanno compiuto, in silenzio e lontano dai clamori, il loro dovere di ...ROMA (ITALPRESS) – Si celebra il 20 febbraio la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato. Proposta dal regista Ferzan Ozpetek e dal presiden ...Con un post su Facebook, Attilio Fontana ha rivolto un pensiero a tutti coloro che in prima linea si sono battuti per vincere il Coronavirus. "Il grazie va a tutte le donne e gli uomini da un anno ...