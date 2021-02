Lorient-Lille (domenica 21 febbraio, ore 17): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 20 febbraio 2021) Ventiseiesima giornata di Ligue 1 e la capolista Lille è impegnata nel primo posticipo domenicale sul campo del neopromosso Lorient. Continua il buon periodo della squadra di Pellissier, che è stata capace di fermare pure il Monaco nell’ultimo turno. Una gara emozionante con i Merlus di fatto in vantaggio fino all’ultimo minuto, quando Ben Yedder ha spento i sogni InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 20 febbraio 2021) Ventiseiesima giornata di Ligue 1 e la capolistaè impegnata nel primo posticipole sul campo del neopromosso. Continua il buon periodo della squadra di Pellissier, che è stata capace di fermare pure il Monaco nell’ultimo turno. Una gara emozionante con i Merlus di fatto in vantaggio fino all’ultimo minuto, quando Ben Yedder ha spento i sogni InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Lorient-Lille (domenica 21 febbraio, ore 17): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Lorient – Lille: dove vedere la diretta live e risultato - 11contro11 : Ligue 1, giornata 25: PSG a un punto dalla vetta, pari ... #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lione #Lorient… - sportli26181512 : Ligue 1: alle 13 Monaco-Lorient LIVE. Poi il Lille per la vetta della classifica, in serata il Marsiglia: Prosegue… -