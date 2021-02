Lombardia zona gialla, sabato 20 e domenica 21 supermercati aperti, centri commerciali chiusi (Di sabato 20 febbraio 2021) Anche in questo fine settimana la Lombardia resta in zona gialla, come annunciato ieri pomeriggio dal governatore Attilio Fontana. Si confermano quindi le regole già in vigore dalla scorsa settimana, con bar e ristoranti aperti fino alle 18 e la quasi totalità dei negozi e delle attività commerciali aperti. Ovviamente all’interno rimangono da far rispettare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 20 febbraio 2021) Anche in questo fine settimana laresta in, come annunciato ieri pomeriggio dal governatore Attilio Fontana. Si confermano quindi le regole già in vigore dalla scorsa settimana, con bar e ristorantifino alle 18 e la quasi totalità dei negozi e delle attività. Ovviamente all’interno rimangono da far rispettare td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

