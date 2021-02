L’omaggio di Harry e Meghan (incinta) a Lady Diana, e gli altri gossip della settimana (Di sabato 20 febbraio 2021) Weekend, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti degli ultimi sette giorni, cosa sarà accaduto nelle vite delle star? Dall’annuncio della seconda gravidanza di Meghan Markle, all’esperienza di Gwyneth Paltrow con il Covid-19, dalle prime indiscrezioni su Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, nuova coppia, ai 40 anni di Paris Hilton. Tutto quello che, forse, avete perso. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 febbraio 2021) Weekend, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più appassionanti degli ultimi sette giorni, cosa sarà accaduto nelle vite delle star? Dall’annuncio della seconda gravidanza di Meghan Markle, all’esperienza di Gwyneth Paltrow con il Covid-19, dalle prime indiscrezioni su Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, nuova coppia, ai 40 anni di Paris Hilton. Tutto quello che, forse, avete perso.

VanityFairIt : Il 14 febbraio 1984 Lady Diana annunciava di essere incinta del secondo figlio. Trentasette anni dopo, quel figlio,… - MagElecto : A #SanValentino la coppia reale formata da #Harry e #Meghan ha annunciato di aspettare il secondo figlio. Come in o… - _MinutForMinut : RT @VanityFairIt: Il 14 febbraio 1984 Lady Diana annunciava di essere incinta del secondo figlio. Trentasette anni dopo, quel figlio, oggi… - positanonews : Harry e Meghan in attesa del secondo figlio: l’annuncio è un omaggio a Diana - ClioMakeUp : Meghan Markle e il Principe Harry in attesa del secondo figlio ?? l’annuncio il 14 febbraio è un omaggio a Diana? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : L’omaggio Harry Libri: designer Michele De Lucchi firma copertine nuova edizione di Harry Potter (3) Affaritaliani.it