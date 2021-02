Locatelli | “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta Dobbiamo crescere come gruppo”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il centrocampista del Sassuolo, Manuel, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Bologna. Queste le sue parole: “Ho provato qualche tiro, purtroppo l’ho presa male. Dovevamo vincere,più bravi a fare gol perché abbiamo avuto occasioni imnti. Fisicamente stiamo bene, mapiù: è ciò che ci serve, ciallenare e speriamo presto di segnare maggiormente”. L’obiettivo è la Nazionale?“E’ stato un passo imnte per me: devo continuare così e spingere di più. L’Europeo passa dal Sassuolo, vedremo a giugno cosa succederà”. Cosa non aveva funzionato al Milan?“Non ero ancora maturo, ero ...

Sassuolo-Bologna termina con il risultato di 1-1. Ai microfoni di Dazn Manuel Locatelli commenta questo pareggio. Ecco le sue parole: Ti sei fatto vedere là davanti: "Ho tirato spesso, ma dovevo fare ...