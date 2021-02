Locali e ristoranti nelle regioni arancioni hanno disdetto 60 mila prenotazioni (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Sono costretti a disdire le prenotazioni gli oltre 60 mila Locali che si trovano nelle nuove regioni arancioni dove è vietato da domenica il servizio al tavolo e al bancone in bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti delle nuove ordinanze che classificano Emilia Romagna, Campania e Molise in zona arancione dove già si trovano Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento mentre i governatori dell'Umbria e di Bolzano hanno autonomamente innalzato il livello di allerta al rosso per determinate aree dei loro territori. Una decisione che nelle nuove regioni 'arancioni' - sottolinea la Coldiretti - spezza di fatto un weekend importante ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - Sono costretti a disdire legli oltre 60che si trovanonuovedove è vietato da domenica il servizio al tavolo e al bancone in bar,, pizzerie ed agriturismi. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti delle nuove ordinanze che classificano Emilia Romagna, Campania e Molise in zona arancione dove già si trovano Abruzzo, Liguria, Toscana e provincia di Trento mentre i governatori dell'Umbria e di Bolzanoautonomamente innalzato il livello di allerta al rosso per determinate aree dei loro territori. Una decisione chenuove' - sottolinea la Coldiretti - spezza di fatto un weekend importante ...

