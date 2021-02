Lo psicanalista Bisio diventa matto per seguire la famiglia

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 20 febbraio 2021) Paolo Scotti Otto puntate di garbata commedia all'italiana su Prime Video e Canale 5 Freud non èto esattamente un vecchio parruccone. Ma poco ci manca. «Da un punto di vista storico bisogna riconoscerlo: ormai Freud è antiquato decreta Rolando Ravello - anche nella psicanalisi molte cose sono cambiate». Perfino la voglia di riderci su. Quel che tenta di fare Tutta colpa di Freud: serie in otto episodi con la regia di Ravello, tratta dall'omonimo film diretto nel 2014 da Paolo Genovese, su Amazon Prime Video dal 26 (e in autunno su Canale Cinque). «Perché tornare, dopo sette anni, a quel progetto? si chiede Genovese - Allora non riuscimmo a dire tutto quel che volevamo. La sceneggiatura era lunghissima, molto materiale rimase fuori. E quando un film riesce are serie vuol dire che attira ancora il pubblico. Così, dopo che ...