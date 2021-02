Liverpool k.o. nel derby: sui social i tifosi chiedono l’esonero di Klopp (Di sabato 20 febbraio 2021) La caduta del Liverpool in Premier League non smette di stupire. Sorprendono le dimensioni della crisi, ormai iniziata da due lunghi mesi. Lascia increduli il momento in cui ha avuto il via, con il tracollo nato proprio quando i Reds sembravano pronti ad allungare in testa. E nel giro di alcune settimane, la formazione di Jurgen Klopp è passata dalla lotta per la vittoria finale a una qualificazione per la Champions, che oggi si è complicata drasticamente. Infatti il Liverpool è incappato in una clamorosa e storica sconfitta nel derby con l'Everton di Carlo Ancelotti. Una brutta battuta d'arresto, che ha scatenato un'ondata di commenti.caption id="attachment 1091049" align="alignnone" width="1024" Liverpool Alisson Klopp (getty images)/captionKlopp OUTInfatti sui ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) La caduta delin Premier League non smette di stupire. Sorprendono le dimensioni della crisi, ormai iniziata da due lunghi mesi. Lascia increduli il momento in cui ha avuto il via, con il tracollo nato proprio quando i Reds sembravano pronti ad allungare in testa. E nel giro di alcune settimane, la formazione di Jurgenè passata dalla lotta per la vittoria finale a una qualificazione per la Champions, che oggi si è complicata drasticamente. Infatti ilè incappato in una clamorosa e storica sconfitta nelcon l'Everton di Carlo Ancelotti. Una brutta battuta d'arresto, che ha scatenato un'ondata di commenti.caption id="attachment 1091049" align="alignnone" width="1024"Alisson(getty images)/captionOUTInfatti sui ...

ItaSportPress : Liverpool k.o. nel derby: sui social i tifosi chiedono l'esonero di Klopp - - sportli26181512 : Liverpool-Everton 0-2: Vittoria per l'Everton nel match valevole per la venticinquesima giornata della Premier Leag… - __Jarl : Quanto godo quando il Liverpool le prende. Godo più di Ancelotti nel dargli legnate sui denti - 90Valla : RT @marcovarini: Un sabato all’insegna dei #derby: in Inghilterra l’Everton supera per 2-0 il Liverpool, (ormai lontano parente della squad… - Edorsi53 : RT @BritishFootball: DIECI ANNI dopo l’ultima volta, l’Everton batte il Liverpool nel derby e lo supera in classifica. -