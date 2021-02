Liverpool-Everton, Ancelotti: “Abbiamo giocato una grande partita. Dobbiamo continuare così” (Di sabato 20 febbraio 2021) L'Everton vince 2-0 contro il Liverpool nel Merseyside Derby.Premier League, retroscena Wenger: “Mbappé poteva arrivare all’Arsenal. Quella volta in cui Cristiano Ronaldo..”I Toffies hanno giocato una partita solida, che è bastata per mettere in difficolta i Reds. Nonostante il successo in Champions League contro il Lipsia in settimana, il Liverpool mostra ancora una volta tutti i suoi limiti, con l'assenza di Virgil Van Dijk che si fa sempre più pesante.Premier League, Southampton-Chelsea 1-1: Mount risponde a Minamino. La classifica aggiornataNel postpartita l'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla bella vittoria. Il tecnico emiliano è soddisfatto della prestazione e del grande impegno che i ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) L'vince 2-0 contro ilnel Merseyside Derby.Premier League, retroscena Wenger: “Mbappé poteva arrivare all’Arsenal. Quella volta in cui Cristiano Ronaldo..”I Toffies hannounasolida, che è bastata per mettere in difficolta i Reds. Nonostante il successo in Champions League contro il Lipsia in settimana, ilmostra ancora una volta tutti i suoi limiti, con l'assenza di Virgil Van Dijk che si fa sempre più pesante.Premier League, Southampton-Chelsea 1-1: Mount risponde a Minamino. La classifica aggiornataNel postl'allenatore dell', Carlo, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla bella vittoria. Il tecnico emiliano è soddisfatto della prestazione e delimpegno che i ...

GoalItalia : L'Everton sbanca Anfield: battuto il Liverpool in casa per la prima volta dal 1999 ?? - GoalItalia : Ancelotti sbanca Anfield ?? Il suo Everton aggancia il Liverpool?? - Eurosport_IT : Continua l'incubo Liverpool in Premier League: Ancelotti passa ad Anfield ?????????????????? #PremierLeague | #LIVEVE - Batipol : RT @DiMarzio: La squadra di #Ancelotti interrompe un digiuno lungo 22 anni - marcocastoro1 : Grande Carletto!!! L’Everton batte il Liverpool nel derby @MrAncelotti -