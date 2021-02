Liverpool è blu, l’Everton di Ancelotti vince il derby 2-0 (fuori casa) (Di sabato 20 febbraio 2021) È bello avere un allenatore in panchina. La sana invidia per i tifosi dell’Everton che stanno vivendo una delle serate più belle della loro vita. l’Everton di Carlo Ancelotti ha vinto il derby fuori casa: 2-0. Liverpool è blu, blu come i colori dell’Everton che non vinceva ad Anfield da 22 anni e non vinceva il derby da 11. È inutile ripetere che solo a Napoli – con la tifoseria più incompetente e ignorante della storia del calcio – potevamo contestare (e c’è ancora chi lo fa, sbandierando la propria mediocrità) un allenatore come Carlo Ancelotti. Questa sera, ancora di più, Aurelio De Laurentiis si starà mangiando i gomiti. Ma torniamo a Liverpool. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 febbraio 2021) È bello avere un allenatore in panchina. La sana invidia per i tifosi delche stanno vivendo una delle serate più belle della loro vita.di Carloha vinto il: 2-0.è blu, blu come i colori delche nonva ad Anfield da 22 anni e nonva ilda 11. È inutile ripetere che solo a Napoli – con la tifoseria più incompetente e ignorante della storia del calcio – potevamo contestare (e c’è ancora chi lo fa, sbandierando la propria mediocrità) un allenatore come Carlo. Questa sera, ancora di più, Aurelio De Laurentiis si starà mangiando i gomiti. Ma torniamo a. ...

Salvato95551627 : RT @napolista: Liverpool è blu, l’Everton di Ancelotti vince il derby 2-0 (fuori casa) Com’è bello avere un allenatore in panchina. Non vi… - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Liverpool è blu, l’Everton di Ancelotti vince il derby 2-0 (fuori casa) Com’è bello avere un allenatore in panchina. Non vi… - rickembecker : Dieci anni dopo, il derby di Liverpool è blu ed è pure sorpasso in classifica - napolista : Liverpool è blu, l’Everton di Ancelotti vince il derby 2-0 (fuori casa) Com’è bello avere un allenatore in panchin… - mitrandirr : RT @giuliac_press: Liverpool è blu! È dal 1999 che l'Everton non vinceva un derby in casa dei Reds. La squadra di Ancelotti raggiunge in cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool blu Premier League, Ancelotti batte il Liverpool. Frena il Chelsea Ancelotti , a distanza di 11 anni, riporta il derby nella sponda blu del Mersesyde. L'Everton ... Nella seconda frazione di gioco Il Liverpool parte forte e sfiora il pari con due colpi di testa di Mané,...

La cartolina di un eroe dello sbarco in Normandia arriva 78 anni dopo ...cartolina ci ha messo ben 73 anni per compiere i famigerati 1500 chilometri che separano Liverpool, ... "Caro zio Fred, ecco, finalmente sono in divisa blu. Non pensavo che sarebbe stato così. Non hai ...

Premier League, Ancelotti batte il Liverpool. Frena il Chelsea Corriere dello Sport.it Premier League, Ancelotti batte il Liverpool. Frena il Chelsea L'ex tecnico del Napoli supera i Reds 2-0. Nella tana dei Saints la squadra di Tuchel recupera un gol di svantaggio grazie al rigore di Mount ...

La cartolina di un eroe dello sbarco in Normandia arriva 78 anni dopo Era stata spedita nel 1943 alla famiglia che viveva a Liverpool da un eroe del famoso sbarco del D-Day britannico della seconda guerra mondiale. I n auto ci avrebbe impiegato poco ...

Ancelotti , a distanza di 11 anni, riporta il derby nella spondadel Mersesyde. L'Everton ... Nella seconda frazione di gioco Ilparte forte e sfiora il pari con due colpi di testa di Mané,......cartolina ci ha messo ben 73 anni per compiere i famigerati 1500 chilometri che separano, ... "Caro zio Fred, ecco, finalmente sono in divisa. Non pensavo che sarebbe stato così. Non hai ...L'ex tecnico del Napoli supera i Reds 2-0. Nella tana dei Saints la squadra di Tuchel recupera un gol di svantaggio grazie al rigore di Mount ...Era stata spedita nel 1943 alla famiglia che viveva a Liverpool da un eroe del famoso sbarco del D-Day britannico della seconda guerra mondiale. I n auto ci avrebbe impiegato poco ...