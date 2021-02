LIVE VOLLEY Modena-Ravenna 1-0 (31-29, 0-4), preliminari Playoff Superlega 2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 20 febbraio 2021) Leo Shoes Modena e Consar Ravenna si sfidano nel match della prima giornata di preliminari dei Playoff Superlega 2021. I Canarini partono favoriti ma dovranno stare attenti agli uomini di Bonitta, parsi in crescita nelle ultime gare di regular season. L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 20 febbraio. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff Superlega 2021 IL TABELLONE DEL TURNO PRELIMINARE IL REGOLAMENTO E LA FORMULA TUTTI I RISULTATI DEI Playoff SCUDETTO 2021 AGGIORNA LA DIRETTA Leo Shoes ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Leo Shoese Consarsi sfidano nel match della prima giornata didei. I Canarini partono favoriti ma dovranno stare attenti agli uomini di Bonitta, parsi in crescita nelle ultime gare di regular season. L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 20 febbraio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DEIIL TABELLONE DEL TURNO PRELIMINARE IL REGOLAMENTO E LA FORMULA TUTTI I RISULTATI DEISCUDETTOAGGIORNA LALeo Shoes ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #playoff #SuperLega #Modena vince il primo combattutissimo set 31-29 contro #Ravenna! #ModenaRavenna #live - blab_live : #Volley, #SerieA1 maschile e femminile: programma e #pronostici del weekend. Al via i playoff in #Superlega! - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! Gli anticipi di #SerieA, la #SerieB, il #calcioestero di… - RubInVolley : 'Dare continuità ad aggressività e tattica viste sabato scorso'. Questo è l'input dato da Matteucci ai suoi in vist… - SSportNetwork : #SuperSportThursday #Volley #SerieA1 Nel posticipo successo di #Trentino, che piega 3-2 al #tiebereak #Casalmaggiore. #risultatofinale #live -