LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: ultima tappa, è battaglia per la leadership della classifica generale! (Di domenica 21 febbraio 2021) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima tappa del Tour des Alpes Maritimes 2021. Siamo giunti all’ultima giornata della breve corsa a tappe francese, oggi i corridori dovranno affrontare 134,7 chilometri, da Blausasc a Blausasc, il tracciato prevede tre GPM di prima categoria, l’ultimo dei quali (il Col de la Madone) è posizionato alla fine di 15 chilometri di salita con pendenza media del 6,3% e si trova a ventiquattro chilometri dal traguardo, gli scalatori puri potranno fare selezione e un’ eventuale fuga potrebbe andare avanti fino al traguardo. Nella giornata di ieri è arrivata l’azione prepotente di Michael Woods, Il corridore della Israel Start-Up Nation non solo ha vinto ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Buongiorno e benvenuti allaterza eddeldes2021. Siamo giunti all’giornatabreve corsa a tappe francese, oggi i corridori dovranno affrontare 134,7 chilometri, da Blausasc a Blausasc, il tracciato prevede tre GPM di prima categoria, l’ultimo dei quali (il Col de la Madone) è posizionato alla fine di 15 chilometri di salita con pendenza media del 6,3% e si trova a ventiquattro chilometri dal traguardo, gli scalatori puri potranno fare selezione e un’ eventuale fuga potrebbe andare avanti fino al traguardo. Nella giornata di ieri è arrivata l’azione prepotente di Michael Woods, Il corridoreIsrael Start-Up Nation non solo ha vinto ...

thundermusicrad : Thunder Music Radio Web vi invita stasera alla visione della video Intervista di un amica ed artista finalista al L… - infoitsport : LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: subito gli scalatori! In gara Aru e Ciccone - abruzzoweb : #PESCARA, SIGLATA NUOVA PARTNERSHIP TRA TOUR OPERATOR #BIKELIFE E L'ATLETA VERENA #STEINHAUSER | Ultime notizie di… - blab_live : #Ciclismo, #UAETour 2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici! -