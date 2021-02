LIVE – Slalom femminile Mondiali Cortina 2021 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lascritta dellospecialedid’Ampezzo, valevole per idi sci alpino. Ultima gara per le donne nella rassegna iridata. Le atlete si sfidano tra le porte strette per giocarsi le ultime tre medaglie della competizione tra le nevi italiane. COME SEGUIRE LA GARA La gara è in programma sabato 20 febbraio, con la prima manche alle ore 10 e la seconda alle 13:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA10.32 – Hector chiude tredicesima a +2.15, 50.63 10.31 – Bellissima gara anche per la francese, parte forte ma si destabilizza troppo nel corso della discesa. Perde tanto nella parte finale e chiude a ...