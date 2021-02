LIVE Sci alpino, Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Liensberger perfetta! Vlhova seconda, Shiffrin insegue. Curtoni lontana (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33: Discreta prova della svedese Hector che accumula un ritardo di 2?15 ed è 13ma 10.31: Francia sugli scudi! La transalpina Noens disputa la migliore gara della stagione: 2?02 di ritardo e settimo posto 10.30: Grandissima prova della slovena Bucik che si inserisce al quinto posto a 1?39 e per il podio c’è anche lei in lotta 10.29: Meillard chiude la sua prova all’11mo posto a 2?17 10.27: Esce subito dopo l’intermedio la statunitense Moltzan che stava disputando un’ottima gara 10.26: Moltzan all’intermedio ha 91 centesimi di ritardo 10.25: L’austriaca Gritsch chiude davanti a Irene Curtoni: decima a 2?12, brava nel finale 10.25: Grtisch all’intermedio ha un ritardo di 1?37 10.24: Ancora un’uscita di scena per Brignone. Mondiale da dimenticare per lei 10.24: Brignone ha 1?23 di ritardo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33: Discreta prova della svedese Hector che accumula un ritardo di 2?15 ed è 13ma 10.31: Francia sugli scudi! La transalpina Noens disputa la migliore gara della stagione: 2?02 di ritardo e settimo posto 10.30: Grandissima prova della slovena Bucik che si inserisce al quinto posto a 1?39 e per il podio c’è anche lei in lotta 10.29: Meillard chiude la sua prova all’11mo posto a 2?17 10.27: Esce subito dopo l’intermedio la statunitense Moltzan che stava disputando un’ottima gara 10.26: Moltzan all’intermedio ha 91 centesimi di ritardo 10.25: L’austriaca Gritsch chiude davanti a Irene: decima a 2?12, brava nel finale 10.25: Grtisch all’intermedio ha un ritardo di 1?37 10.24: Ancora un’uscita di scena per Brignone. Mondiale da dimenticare per lei 10.24: Brignone ha 1?23 di ritardo ...

