LIVE Prada Cup | Luna Rossa-Ineos in DIRETTA | si comincia | vento tra gli 8 ed i 10 nodi

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.11 Anche oggi splende il sole ad Auckland, non c’è neanche una nuvola. Cielo terso. 4.10 Cinque minuti alla partenza della regata n.5! 4.09 Ilal momento viene dato molto instabile, tra i 5 ed i 15. Secondo la app Predic Wind (quella utilizzata anche dai team) sarà intorno agli 8-10. 4.08 Sebbene il via fosse previsto alle 4.12, come sempre si inizierà invece alle 4.15. 4.07 La partenza, come di consueto, sarà un momento determinante.e Britannia hanno mostrato sin qui prestazioni molto simili a tali che non è affatto semplice effettuare sorpassi durante la regata. 4.04 Auckland sta affrontando un’allerta Covid dillo 2. Per questo al villaggio sono ammesse solo 100 persone ...