LIVE Prada Cup in DIRETTA | Luna Rossa avanti 5-0 | inizia la sesta regata!

(Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL 5-0 DI5.13 Subitova ad inseguire Ineos verso destra. 5.13 Ineos entra mure a sinistra nella zona di pre-partenza, seguita damure a dritta. 5.12 Il vento è salito a 13-14 nodi. 5.10 Cinque minuti alla partenza. Questa voltaentrerà mure a dritta. 5.07 Ci siamo, pochi minuti all’inizio di gara-6! 5.04 Nella prima regata si è visto equilibrio solo nella prima metà del lato di bolina. Poiha preso letteralmente il volo, guadagnando costantemente su Britannia. D’altronde la barca italiana è stata progettata proprio per eccellere in tali condizioni di vento, anche se ha compiuto ...

... la storica Luna Rossa , barca a vela Made in Italy che sta sorprendendo gli appassionati di questo sport grazie alle ottime prestazioni offerte durante laCup. Tra gli eroi italiani che stanno ...... Nathan Outteridge, Shirley Robertson) che seguiamo con la nostra: Nel pomeriggio il link il nostro commento (sincronizzare l'audio con le immagini internazionali)Cup Final Luna Rossa - ...Ieri è arrivata la decisione che rispetta il regolamento e impedisce agli inglesi di prendere tempo, magari nel tentativo di rimodulare una qualche strategia. In altre parole si regaterà, ma senza pub ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.28 Sta dominando in questa fase Luna Rossa. Oltre mezzo chilometro di vantaggio. Ma serve grande concentrazione, la regata è lunga. 4.27 GUADAGNA ANCORA LUN ...