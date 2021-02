LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti 15? alla prima boa (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.22 Ineos ora sta guadagnando in questa fase. 190 metri il vantaggio di Luna Rossa. Strambata e contro-strambata. 4.21 Ora primo lato di poppa molto importante. Il vento è sempre molto leggero, sui 9-10 nodi. 4.20 Al gate-1 Luna Rossa transita con 15? di vantaggio su Britannia. 4.20 Siamo alle boe, Luna Rossa ha guadagnato. 4.19 Stramba Britannia e reagisce ovviamente subito anche Luna Rossa. 100 metri di vantaggio, ci avviciniamo alle boe. 4.18 SORPASSO DI Luna Rossa! La barca italiana è avanti di 42 metri all’incrocio! 4.18 TERZA PENALITA’ PER INEOS, Britannia è uscita dal boundary! 4.17 Ora entrambe le barche navigano verso ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.22 Ineos ora sta guadagnando in questa fase. 190 metri il vantaggio di. Strambata e contro-strambata. 4.21 Ora primo lato di poppa molto importante. Il vento è sempre molto leggero, sui 9-10 nodi. 4.20 Al gate-1transita con 15? di vantaggio su Britannia. 4.20 Siamo alle boe,ha guadagnato. 4.19 Stramba Britannia e reagisce ovviamente subito anche. 100 metri di vantaggio, ci avviciniamo alle boe. 4.18 SORPASSO DI! La barca italiana èdi 42 metri all’incrocio! 4.18 TERZA PENALITA’ PER INEOS, Britannia è uscita dal boundary! 4.17 Ora entrambe le barche navigano verso ...

