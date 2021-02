LIVE Prada Cup in DIRETTA | Ineos UK amministra su Luna Rossa nella sesta regata

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL 5-0 DI5.28ha 18? di ritardo. Ha recuperato 3?, troppo poco. 5.28 Siamo a metàal giro di boa. 5.27 Niente da fare,allunga a 273 metri. 5.25 Altra strambata di, che sta provando in tutti i modi a ricucire il gap, ma è dura. Ora 200 metri il gap a favore di. 5.25 Strambanon risponde subito. 5.23ha guadagnato in poppa.transita a 21? di ritardo al gate-2. 5.22 In questi match race la partenza è fondamentale, perché poi è davvero ...