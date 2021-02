LIVE – Osaka-Brady 0-0, finale femminile Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 20 febbraio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Naomi Osaka e Jennifer Brady, valevole per la finale femminile degli Australian Open 2021. La giocatrice giapponese punta il suo quarto Slam, oltre a quello che sarebbe il suo secondo titolo a Melbourne dopo quello del 2019. Per l’americana si tratta invece del primo atto conclusivo in un major Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 09.30 di sabato 20 febbraio. Segui il LIVE su Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI COME SEGUIRE IL ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Ile latestuale del match tra Naomie Jennifer, valevole per ladegli. La giocatrice giapponese punta il suo quarto Slam, oltre a quello che sarebbe il suo secondo titolo a Melbourne dopo quello del 2019. Per l’americana si tratta invece del primo atto conclusivo in un major Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle ore 09.30 di sabato 20 febbraio. Segui ilsu Sportface.it IL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI COME SEGUIRE IL ...

