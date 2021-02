LIVE Musetti-Seppi 3-6 6-3, Challenger Biella II in DIRETTA: si va al terzo set (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Seppi. 40-15 Prima centrale vincente di Seppi. 30-15 Prende campo con il dritto Seppi e si porta a casa il punto. 15-15 Dritto lungo di Musetti. 0-15 Subito uno scambio duro, primo punto del set per Musetti su errore di Seppi. Ritornati in campo i giocatori, si può partire con il terzo e decisivo parziale. Esce temporaneamente dal campo Seppi e lo stesso fa Musetti, qualche minuto di pausa. 6-3 SET Musetti: si va al terzo, conquista il punto prendendo la rete il toscano e dunque, dopo un’ora e 24 minuti, si allunga il match. 40-30 SET POINT Musetti: il punto è di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio. 40-15 Prima centrale vincente di. 30-15 Prende campo con il drittoe si porta a casa il punto. 15-15 Dritto lungo di. 0-15 Subito uno scambio duro, primo punto del set persu errore di. Ritornati in campo i giocatori, si può partire con ile decisivo parziale. Esce temporaneamente dal campoe lo stesso fa, qualche minuto di pausa. 6-3 SET: si va al, conquista il punto prendendo la rete il toscano e dunque, dopo un’ora e 24 minuti, si allunga il match. 40-30 SET POINT: il punto è di ...

