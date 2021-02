LIVE Musetti-Seppi 0-1, Challenger Biella II in DIRETTA: si inizia! (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Seppi, servizio e contropiede di dritto dell’altoatesino. 40-15 Musetti aggredisce col dritto Seppi, poi gioca la palla corta, ma Andreas ci arriva e gioca il rovescio vincente. 30-15 Sbaglia il rovescio in uscita dal servizio Seppi. 30-0 Sbaglia in lunghezza Musetti. 15-0 In rete il dritto di Musetti. Si comincia! Al servizio Seppi. 13:15 I due giocatori sono già in campo per riscaldarsi. 13:13 Secondo confronto in carriera tra i due giocatori; il primo si è giocato a Forlì nello scorso settembre, e ha visto prevalere Musetti con un netto 6-3 6-1. Entrambi arrivano in condizioni di buona fiducia soprattutto per quanto fatto vedere all’interno del torneo. 13:10 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1, servizio e contropiede di dritto dell’altoatesino. 40-15aggredisce col dritto, poi gioca la palla corta, ma Andreas ci arriva e gioca il rovescio vincente. 30-15 Sbaglia il rovescio in uscita dal servizio. 30-0 Sbaglia in lunghezza. 15-0 In rete il dritto di. Si comincia! Al servizio. 13:15 I due giocatori sono già in campo per riscaldarsi. 13:13 Secondo confronto in carriera tra i due giocatori; il primo si è giocato a Forlì nello scorso settembre, e ha visto prevalerecon un netto 6-3 6-1. Entrambi arrivano in condizioni di buona fiducia soprattutto per quanto fatto vedere all’interno del torneo. 13:10 ...

