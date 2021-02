LIVE – Cittadella-Reggiana 0-1, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 20 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Cittadella-Reggiana, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa sono secondi in classifica, a 5 punti di svantaggio dalla capolista Empoli, e nell’ultimo turno sono tornati alla vittoria contro il Pordenone. Gli ospiti invece sono in un discreto momento di forma e cercano continuità di risultati, con 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite, che li hanno portati appena fuori la zona playout. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 20 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Proia, Pavan, Branca; ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata di. I padroni di casa sono secondi in classifica, a 5 punti di svantaggio dalla capolista Empoli, e nell’ultimo turno sono tornati alla vittoria contro il Pordenone. Gli ospiti invece sono in un discreto momento di forma e cercano continuità di risultati, con 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite, che li hanno portati appena fuori la zona playout. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 20 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Benedetti; Proia, Pavan, Branca; ...

ReggianaLIVE : Ci prova Branca dal limite ma il pallone termina ampiamente fuori. Sul ribaltamento di fronte Siligardi prova il si… - ReggianaLIVE : In campo quindi Rosafio per l'infortunato Tavernelli. Non cambia nulla nella formazione di Venturato. #CITREG - ReggianaLIVE : 13' #CITREG 0-1: @ascittadella73 effettua un cambio. Entra Rosafio al posto di Tavernelli. - ReggianaLIVE : Intanto ci sono problemi per Tavernelli. L'attaccante sembra non poter continuare. #CITREG - ReggianaLIVE : Altro tiro dalla bandierina per i padroni di casa ma Ardemagni giganteggia anche in difesa. #CITREG -

