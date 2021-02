LIVE Biathlon, Staffetta uomini Mondiali in DIRETTA: Italia seconda a metà gara! (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 I tecnici azzurri sono quasi in lacrime per la tensione. Crediamoci, ci dobbiamo credere! 15.43 1 ricarica per Pryma. Non sbagliano né Russia né Francia. 15.42 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 5/5 di Giacomeeeeeel!!! 15.42 Una ricarica per Boe. 15.41 Siamo al poligono a terra. Johannes Boe può gestirsi. 15.40 Continua a guadagnare Johannes Boe, ma non potrebbe essere altrimenti. 22? su Giacomel e Pryma. L’azzurro però non sta perdendo nulla dalla Russia ed anzi guadagna sulla Francia, che schiera Desthieux! 15.39 Per la Norvegia invece c’è Johannes Boe…Ha 17? di vantaggio su Giacomel e Pryma dopo 15,8 km. Buon avvio comunque per l’azzurro. 15.38 Ora il giovane Tommaso Giacomel per l’Italia in terza frazione. E’ un ragazzo di grande personalità, ci deve ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 I tecnici azzurri sono quasi in lacrime per la tensione. Crediamoci, ci dobbiamo credere! 15.43 1 ricarica per Pryma. Non sbagliano né Russia né Francia. 15.42 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 5/5 di Giacomeeeeeel!!! 15.42 Una ricarica per Boe. 15.41 Siamo al poligono a terra. Johannes Boe può gestirsi. 15.40 Continua a guadagnare Johannes Boe, ma non potrebbe essere altrimenti. 22? su Giacomel e Pryma. L’azzurro però non sta perdendo nulla dalla Russia ed anzi guadagna sulla Francia, che schiera Desthieux! 15.39 Per la Norvegia invece c’è Johannes Boe…Ha 17? di vantaggio su Giacomel e Pryma dopo 15,8 km. Buon avvio comunque per l’azzurro. 15.38 Ora il giovane Tommaso Giacomel per l’in terza frazione. E’ un ragazzo di grande personalità, ci deve ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: Norvegia e Francia, è una sfida stellare nella staffetta maschile. L’Italia può sorprendere #20Febbraio h… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: Norvegia e Francia, è una sfida stellare nella staffetta maschile. L’Italia può sorprendere… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Norvegia d’oro! Germania e Ucraina sul podio. Italia nona: bene… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka per la staffetta femminile: Norvegia per il terzo oro consecutivo, l’Italia si gioca Wierer in ultima fraz… - neveitalia : LIVE da Pokljuka per la staffetta femminile: Norvegia per il terzo oro consecutivo, l’Italia si gioca Wierer in ult… -