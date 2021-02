LIVE Biathlon, Staffetta uomini Mondiali in DIRETTA: Bionaz da impazzire, Italia da medaglia! (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Hofer sta guadagnando sia sulla Russia sia sulla Svezia. 15.22 Lukas Hofer si mette in testa a tirare con grande generosità. 20? da recuperare a Boe dopo 9,1 km. 15.21 Dopo 8,3 km Tarjei Boe ha 21? su Fillon Maillet, Lukas Hofer, Smolski e Weger. C’è anche la Svizzera nelle parti alte… 15.20 Norvegia e Francia sono superiori, non guardiamole. L’Italia deve giocarsi il bronzo. La Russia al momento ha un ritardo di 12? dagli azzurri, la Svezia 24?, la Germania 59?! Dobbiamo crederci! Serve una grande frazione di Lukas Hofer ora. 15.18 PAZZESCO BIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZ!! Impressionante, rimonta pazzesca nell’ultimo giro! Chiude 4° a 24?, ha guadagnato su Laegreid ed ha ripreso Bielorussia e Francia! Italia IN LOTTA PER LE MEDAGLIE! 15.18 Siamo al primo cambio. Norvegia in ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Hofer sta guadagnando sia sulla Russia sia sulla Svezia. 15.22 Lukas Hofer si mette in testa a tirare con grande generosità. 20? da recuperare a Boe dopo 9,1 km. 15.21 Dopo 8,3 km Tarjei Boe ha 21? su Fillon Maillet, Lukas Hofer, Smolski e Weger. C’è anche la Svizzera nelle parti alte… 15.20 Norvegia e Francia sono superiori, non guardiamole. L’deve giocarsi il bronzo. La Russia al momento ha un ritardo di 12? dagli azzurri, la Svezia 24?, la Germania 59?! Dobbiamo crederci! Serve una grande frazione di Lukas Hofer ora. 15.18 PAZZESCO BIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZ!! Impressionante, rimonta pazzesca nell’ultimo giro! Chiude 4° a 24?, ha guadagnato su Laegreid ed ha ripreso Bielorussia e Francia!IN LOTTA PER LE MEDAGLIE! 15.18 Siamo al primo cambio. Norvegia in ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka: Norvegia e Francia, è una sfida stellare nella staffetta maschile. L’Italia può sorprendere #20Febbraio h… - neveitalia : LIVE da Pokljuka: Norvegia e Francia, è una sfida stellare nella staffetta maschile. L’Italia può sorprendere… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Norvegia d’oro! Germania e Ucraina sul podio. Italia nona: bene… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Pokljuka per la staffetta femminile: Norvegia per il terzo oro consecutivo, l’Italia si gioca Wierer in ultima fraz… - neveitalia : LIVE da Pokljuka per la staffetta femminile: Norvegia per il terzo oro consecutivo, l’Italia si gioca Wierer in ult… -